Salerno, niente festa del 2 giugno per De Luca: esordio in fascia per Savastano Il vice ha partecipato alle celebrazioni Piazza della Libertà

Anche dopo la proclamazione e l'annuncio della giunta in tempi record, Vincenzo De Luca ha rinviato la sua prima uscita pubblica dopo la rielezione a sindaco di Salerno. Questa mattina, infatti, il primo cittadino non ha preso parte alla festa del 2 giugno, organizzata per la prima volta dalla Prefettura di Salerno in piazza della Libertà. A rappresentare il Comune di Salerno c'era, infatti, Nino Savastano, vice sindaco ed assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, che ha fatto il suo esordio con la fascia tricolore dopo il varo del nuovo esecutivo. In platea anche gli assessori al Turismo, Alessandro Ferrara e alla Pubblica Istruzione, Gaetana Falcone.

Pur non essendosi recato ancora al Comune, tuttavia, De Luca è già apparso operativo: tra sopralluoghi di cantieri e blitz nelle zone critiche della città, lo "sceriffo" ha provato a risolvere subito alcuni dei problemi che riguardano Salerno. Lunedì sera il sindaco ha preso parte al sopralluogo in piazza San Francesco dove è stato potenziato l'impianto di pubblica illuminazione.