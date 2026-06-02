Ex Salernitana, tentazione ritorno per Raffaele: il tecnico possibile avversario L'ex allenatore granata possibile avversario

Giuseppe Raffaele e la Salernitana. Le strade del tecnico e della Bersagliera potrebbero incrociarsi di nuovo. Questa volta però non da alleati ma da avversari. Nelle ultime ore, l'Audace Cerignola avrebbe sondato nuovamente l'ex coach della Salernitana, reduce da un'annata deludente, con l'ambizione promozione diretta persa troppo presto dopo una partenza da urlo. Le tensioni con il DS Faggiano e un ambiente che aveva perso fiducia nel progetto tecnico spinsero per l'esonero.

Il trainer, arrivato in granata proprio dall'Audace Cerignola, è la grande tentazione del ds Di Toro, nel mirino della Salernitana ma rimasto in gialloblu dopo le novità societarie. Raffaele si giocherà la panchina con Colucci, nome in questo momento in pole position secondo la stampa pugliese. Per Raffaele non ci sarebbe nessun ostacolo in caso di accordo: il tecnico siciliano ha chiuso anticipatamente il suo rapporto con il club granata nello scorso aprile, risolvendo il contratto in scadenza nel giugno del 2027.