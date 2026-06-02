Salernitana, Capomaggio: "Arechi piena ogni tre giorni la nostra vittoria" L'argentino scrive ai tifosi sui social: "Ci riproveremo"

"Ci riproveremo". Galo Capomaggio si candida a leader della Salernitana anche nella prossima stagione. Il centrocampista argentino, fiore all'occhiello del mercato estivo nello scorso anno, ora vuole continuare la sua esperienza in granata e riprendersi una centralità persa nel finale della stagione con Serse Cosmi.

L'argentino si è soffermato sulla sua stagione sui social, pubblicando un video sulla sua avventura in granata: "La stagione arriva alla fine, non siamo riusciti a coronarla con l'obiettivo che ci siamo prefissati. Ma abbiamo la consapevolezza di aver dato tutto e più per poterlo fare. Qualcosa si è creato tra noi: vedere l'Arechi pieno ogni tre giorni è stata la nostra miglior vittoria. Voglio ringraziare tutta la famiglia della Salernitana. Tutti i miei compagni, magazzinieri, staff medico e tecnico e soprattutto i tifosi che ci hanno sempre sostenuto nei momenti difficili". Nel finale il motto "Macte Animo".