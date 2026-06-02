2 giugno, il prefetto di Salerno: "Tramandare questi valori ai più giovani" L'appello: "La pace è costruire con le nostre azioni un mondo che sia ispirato alla solidarietà"

Piazza della Libertà a Salerno ha ospitato le celebrazioni per l’80° anniversario della nascita della Repubblica. Ad aprire la cerimonia è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito che ha rivolto un messaggio di speranza, pace e solidarietà. "Si parte dai giovani, perché è da loro che bisogna ripartire per ricostruire quella fiducia che avvertiamo tutti come un'esigenza impellente. Attraverso questa cerimonia abbiamo voluto significare che la Repubblica siamo tutti noi. La Repubblica si fonda su un patto sociale, che è il patto tra i cittadini e le istituzioni che fu siglato nel 1946 con il refendum e che ha trovato la sua consacrazione nella Costituzione repubblicana. Quei valori ancora oggi sono attuali e devono darci la spinta verso la coesione", ha detto il prefetto Esposito.

"Avvertiamo un grande bisogno di pace, consapevoli che non è solo un rapporto tra Stati. La pace si conquista tutti i giorni con gesti quotidiani, la pace è cercare un confronto di idee, cercare il modo migliore per riuscire a far valere le proprie idee ma rifugendo dalla violenza. La pace è costruire con le nostre azioni un mondo che sia ispirato alla solidarietà".

In occasione dell’alzabandiera solenne che ha aperto la manifestazione, il Comando Vigili del fuoco di Salerno ha effettuato la calata e lo srotolamento della bandiera Tricolore sulla facciata della torre della Prefettura, dalla parte del lungomare. Per questo speciale compleanno sono stati coinvolti giovani studenti della città di Salerno - Liceo Torquato Tasso, Convitto Nazionale Statale Torquato Tasso, Liceo Statale Francesco De Sanctis, Liceo Statale Sabatini-Menna, Istituto IPSEOA Roberto Virtuoso – che hanno partecipato all’iniziativa della Prefettura: “adotta un articolo”, immaginata per stimolare riflessioni sulla nostra Costituzione. GLi studenti sono stati affiancati dai ragazzi della Consulta Provinciale Studentesca. La manifestazione è stata allietata dalla presenza del maestro Daniele Gibboni al violino, che ha dedicato alla Repubblica una rivisitazione del brano “Buon compleanno”, e dell’orchestra di fiati del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno, diretti dal maestro Pasquale Occhinegro. Al termine delle celebrazioni, il Prefetto ha consegnato le onorificenze “al merito della Repubblica italiana” concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini di questa provincia.

Elenco insigniti delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana della provincia di Salerno:

ANGRI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Francesco D’AMATO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Matteo MALVASO

BATTIPAGLIA

Commendatore al Merito della Repubblica Italiana Gerardo FESTA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Walter MARANO

BELLIZZI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Clemente GRECO

CASTELNUOVO CILENTO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Liborio MANNO

CASTEL SAN GIORGIO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pietro CITRO

CAVA DE’ TIRRENI

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Carmine SCARANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pasquale PINTO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maurizio ROMANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luigi SALSANO

CERASO

Commendatore al Merito della Repubblica Italiana Claudio CASTALDI

FISCIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Adriano GUARINIELLO

NOCERA INFERIORE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Mario MARRA

NOCERA SUPERIORE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Francesco D’AMBROSI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Rocco FALIVENA

PONTECAGNANO FAIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giovanni Francesco FERRO

SAN CIPRIANO PICENTINO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Sebastiano DI FEO

SAN GIOVANNI A PIRO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maurizio SOLAZZO

SAN GREGORIO MAGNO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Angela DELLI SANTI

SCAFATI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pasquale AMARO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Domenico CIRILLO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Salvatore CIULLO

TORRE ORSAIA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Carlo SAVINO

SALERNO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Filippo MELCHIORRE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luigi D’ALTORIO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Enrico CESOLINI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Concita DE LUCA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Pasquale MELILLO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Ornella PELLEGRINO