Salernitana, Iervolino riflette: Faggiano e Cosmi ‘sperano’ nella riconferma Il patron ragiona sul futuro tecnico. Il ds e l'allenatore più vicino alla permanenza

Prime interlocuzioni ci sono state seppur a distanza. Danilo Iervolino fa i conti alla sua Salernitana, analizza tutti gli aspetti, soprattutto quelli economici, che hanno segnato una stagione dalle mille emozioni ma anche segnate dai tormenti e dai ripensamenti. La volontà di cedere che aveva trovato la sponda giusta nella trattativa con il gruppo Antarees srl di Cristiano Rufini. Poi il nulla di fatto. Nel cassetto resta sempre la possibilità di poter chiudere la sua avventura con il mondo del calcio ma servirà un’offerta convincente e soprattutto un nuovo imprenditore o gruppo che sia forte e solido da poter assicurare un futuro roseo alla Salernitana.

Faggiano e Cosmi attendono

Discorsi futuri. Al momento Iervolino non è al passo d’addio e deve ragionare e indirizzare la Salernitana che verrà. La delusione per la mancata promozione in B è alle spalle. Serve ripartire. E le sensazioni che filtrano sono quelle di percentuali in aumento per la permanenza di Daniele Faggiano come direttore sportivo. Il ds è legato al club da un altro anno di contratto, ha creato un’ossatura che potrebbe essere riconfermata, al di là di qualche fisiologica novità per portare freschezza, energia nuova ma anche colmare le lacune. E poi si ragionerà sull’allenatore. Serse Cosmi ha incassato la fiducia e il calore della piazza. Spera in una riconferma per l’affetto che lo lega alla città. Iervolino ragiona.