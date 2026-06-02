Terrore a Nocera Inferiore: bimba resta bloccata in auto, salvata dai vigili Il sindaco De Maio ha elogiato gli agenti per "professionalità e umanità dimostrate"

Paura a Nocera Inferiore dove in mattinata una bimba è rimasta chiusa in auto. Fortunatamente il rapido intervento della polizia municipale ha consentito di mettere in salvo la piccola. I caschi bianchi sono intervenuti in soccorso di una coppia di genitori che si è trovata improvvisamente in una situazione di forte apprensione con la propria figlia bloccata in auto. I poliziotti municipali, valutata l'urgenza della situazione, hanno rotto subito il vetro del veicolo per mettere in salvo la piccola. Durante l'intervento, i due agenti hanno anche riportato alcune lesioni, "dimostrando - ha sottolineato in un post social il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio - ancora una volta spirito di servizio, coraggio e senso del dovere". "A loro - ha aggiunto - va il plauso dell'amministrazione comunale e dell'intera comunita' per l'esempio di professionalità e umanità mostrato in un momento cosi' delicato. Un sentito ringraziamento agli uomini del comandante Andrea D'Elia, che ogni giorno operano al servizio della citta' con dedizione e sacrificio".