Il "tenore in divisa" Damiano Lanzalotti protagonista anche ad Avellino Si è esibito in Piazza della Libertà

Una grande emozione ha accompagnato l’esibizione di Damiano Lanzalotti, agente in servizio presso la polizia stradale di Salerno che, nel tempo, si è guadagnato il soprannome di “tenore in divisa”. Doti che, in occasione della festa della Repubblica, hanno incantato anche il pubblico di Piazza della Libertà dove l’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato si è esibito insieme agli allievi del conservatorio “Cimarosa” di Avellino dove, da tempo, sta proseguendo il suo percorso di studi e formazione musicale. L'Inno nazionale ha aperto ufficialmente l'evento clou, facendo da perfetta ed emozionante anteprima al tanto atteso concerto di Enrico Ruggeri.

L'iniziativa, promossa e organizzata dalla Prefettura di Avellino in collaborazione con la Provincia, ha visto la partecipazione delle massime cariche istituzionali e politiche del territorio, del Direttore uscente del Conservatorio “Cimarosa" Maria Gabriella Della Sala e del futuro direttore Massimo Testa e del vice presidente Bernardino Zoina. Simpatico il siparietto finale avvenuto alle spalle del palco con Enrico Ruggeri che ha salutato affettuosamente il tenore in divisa Lanzalotti.