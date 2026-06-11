Cantone al Ruggi, Fico: risponde della salute dei cittadini, non solo dei conti Operativa la nomina del manager ospedaliero: il messaggio del governatore

La giunta regionale della Campania guidata da Roberto Fico segna una svolta nella governance sanitaria: da oggi è operativa la nomina dell'avvocato Nicola Cantone a direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, prima delibera in materia di vertici aziendali del Servizio Sanitario Regionale adottata dalla nuova amministrazione.

Un nuovo modello di valutazione

La novità del provvedimento sta negli obiettivi assegnati al direttore generale. Per la prima volta, accanto al tradizionale equilibrio economico-finanziario, il manager sarà valutato su criteri legati alla salute e alla qualità delle prestazioni: il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), l'allineamento agli standard nazionali per i tempi di permanenza nei pronto soccorso, il rispetto dei tempi massimi di attesa, la sicurezza delle cure e la piena trasparenza informativa verso l'amministrazione regionale. Il raggiungimento di questi risultati inciderà in modo decisivo sia sulla conferma dell'incarico sia sulla retribuzione di risultato.

Il provvedimento rappresenta la prima tranche di un più ampio "pacchetto sanità" dedicato alla governance aziendale, che si completerà nelle prossime sedute di Giunta. Con un successivo atto di indirizzo, il nuovo modello sarà esteso ai direttori generali di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Campania.

Le parole di Fico

"Con questa delibera avviamo una svolta nel rapporto tra la Regione Campania e i vertici delle aziende sanitarie", ha dichiarato il presidente Roberto Fico. "Anche le vicende dolorose che hanno colpito di recente la nostra sanità ci hanno imposto un obbligo preciso: la Regione deve sapere, subito e con completezza, tutto ciò che accade nelle proprie strutture, così come i pazienti e le loro famiglie hanno diritto a un'informazione accurata e tempestiva. D'ora in poi verificheremo con rigore il miglioramento effettivo delle prestazioni rese ai cittadini: i tempi nei pronto soccorso, le liste d'attesa, la qualità dell'assistenza. Chi dirige un'azienda sanitaria risponderà prima di tutto della salute dei campani, non soltanto dei bilanci".

Fico ha inoltre sottolineato che Cantone ha sottoscritto una rigorosa dichiarazione di indipendenza: "Si tratta di un passaggio culturale per noi fondamentale. La politica deve rimanere tassativamente fuori dalla gestione delle ASL e dagli ospedali. La gestione della salute deve basarsi esclusivamente sulle competenze, sul merito e sulla terzietà rispetto alle dinamiche di partito. Quello che oggi applichiamo al Ruggi, dalla prossima settimana diventerà la regola per l'intera sanità campana."