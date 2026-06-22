Maxi-rogo in una fabbrica di Sarno: riunione operativa in Prefettura Coordinata la macchina dei soccorsi

Si è tenuta questa mattina, presso la Prefettura di Salerno, una riunione di coordinamento dei soccorsi a seguito dell’incendio divampato nella notte presso lo stabilimento di un’azienda operante nella lavorazione di materiali plastici, situato nella zona industriale del Comune di Sarno.

All’incontro hanno preso parte il viceprefetto Fulvia Zinno, in rappresentanza del Comune quale componente della Commissione Straordinaria, il Comandante dei Vigili del Fuoco, nonché i rappresentanti delle Forze di Polizia, della Polizia Stradale, della Provincia, dell’ASL, dell’ARPAC e della Sala Operativa Regionale.

Nel corso della riunione, i Vigili del Fuoco hanno illustrato le procedure finalizzate al completo e rapido spegnimento dell’incendio, mentre sono state definite le modalità di intervento coordinate tra tutte le componenti coinvolte.

Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela della sicurezza dei cittadini e alla salvaguardia del territorio. Sin dalle prime fasi dell’emergenza la Prefettura ha coordinato le attività in stretto raccordo con il Commissario straordinario del Comune, Raffaele Cannizzaro, presente sul luogo dell’incendio, che ha prontamente adottato i provvedimenti più urgenti per la tutela della pubblica incolumità. Presenti, inoltre, i rappresentanti dell’ARPAC, impegnati nei rilievi sulla qualità dell’aria.

Il Prefetto ha ringraziato i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, i Commissari straordinari del Comune di Sarno, la Regione Campania, l’Assessore all’Ambiente e la Protezione Civile per il tempestivo e fattivo contributo. La Prefettura continuerà a monitorare costantemente gli sviluppi della situazione, garantendo ogni utile supporto.