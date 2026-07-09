Cavi tagliati sulla tratta Salerno-Paola, gravi disagi per i passeggeri Il danneggiamento, secondo Rfi, è avvenuto sulla direttrice tra Battipaglia e la Calabria

La circolazione dei treni è in graduale ripresa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola, dopo la sospensione causata da danni all'infrastruttura provocati da ignoti. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Il taglio dei cavi sulla Battipaglia-Paola

Alla base del blocco, secondo quanto reso noto da RFI, vi è il taglio di alcuni cavi sulla direttrice Battipaglia-Paola. I tecnici della società sono intervenuti tempestivamente per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura ferroviaria.

Bus sostitutivi per smaltire la circolazione

Per far fronte ai disagi, RFI sta procedendo a smaltire gradualmente la circolazione, anche attraverso l'attivazione di un servizio di autobus sostitutivo sulle tratte interessate. Sia RFI sia Trenitalia sono al lavoro per ridurre al minimo i disservizi, che riguardano non solo la linea tirrenica fino a Lamezia Terme, ma anche quella ionica fino alla zona di Cutro.