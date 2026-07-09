Ispezione in un B&B cittadino: espulso immigrato irregolare, sequestrata droga In azione il Nucleo speciale della Polizia locale istituito da Vincenzo De Luca

Nelle scorse ore, gli agenti del NOS (Nucleo Operativo Sicurezza), in stretta sinergia con il personale del Nucleo Tributario della Polizia Municipale, hanno effettuato un'ispezione mirata all'interno di un bed & breakfast cittadino. L'operazione ha portato all'espulsione di un cittadino straniero irregolare e al sequestro di sostanze stupefacenti.

Controlli sulle strutture ricettive extralberghiere

L'intervento è scattato nell'ambito dei controlli periodici volti a verificare il rispetto delle normative fiscali e di pubblica sicurezza nelle strutture ricettive extralberghiere. Durante l'ispezione delle stanze e l'identificazione degli ospiti, l'attenzione degli agenti si è concentrata su un uomo di origini magrebine.

Espulso cittadino straniero irregolare

A seguito degli accertamenti e delle procedure di fotosegnalamento, lo straniero è risultato privo di un regolare titolo di permanenza in Italia e, pertanto, in condizione di clandestinità sul territorio nazionale. Per lui sono immediatamente scattate le procedure di espulsione.

Sequestrata sostanza stupefacente

Nel corso del controllo all'interno della struttura, gli agenti del NOS hanno rinvenuto anche un quantitativo di sostanza stupefacente, che è stato sequestrato.

Verifiche fiscali sulla gestione del B&B

Parallelamente agli interventi di natura penale e di sicurezza, il personale del Nucleo Tributario della Polizia Municipale ha avviato approfondite verifiche sulla gestione della struttura. Sotto la lente degli investigatori la comunicazione degli alloggiati all'autorità di Pubblica Sicurezza e il corretto adempimento degli obblighi fiscali locali, a partire dal versamento della tassa di soggiorno.