Veicolo in fiamme in autostrada: code e disagi tra Salerno e Napoli L'incidente nei pressi dello svincolo di Fratte: uscita obbligatoria a Pontecagnano Nord

Rallentamenti e code si registrano lungo la A2 Dir in direzione Napoli, all'altezza del km 0,100, in prossimità dello svincolo di Fratte, in provincia di Salerno, a causa di un veicolo in fiamme.

Uscita obbligatoria per chi proviene da Baronissi e Reggio Calabria

Per tutti i veicoli provenienti da Baronissi e da Reggio Calabria è consigliata l'uscita obbligatoria presso lo svincolo di Pontecagnano Nord.

Anas al lavoro per il ripristino della viabilità

Il personale Anas è presente sul posto per la gestione della viabilità e per consentire le operazioni di messa in sicurezza e il ripristino della regolare circolazione.