Veicolo in fiamme in autostrada: code e disagi tra Salerno e Napoli

Rallentamenti e code si registrano lungo la A2 Dir in direzione Napoli, all'altezza del km 0,100, in prossimità dello svincolo di Fratte, in provincia di Salerno, a causa di un veicolo in fiamme.
Uscita obbligatoria per chi proviene da Baronissi e Reggio Calabria
Per tutti i veicoli provenienti da Baronissi e da Reggio Calabria è consigliata l'uscita obbligatoria presso lo svincolo di Pontecagnano Nord.
Anas al lavoro per il ripristino della viabilità
Il personale Anas è presente sul posto per la gestione della viabilità e per consentire le operazioni di messa in sicurezza e il ripristino della regolare circolazione.