Carica batterica altissima sulla spiaggia, M5S: "Tutelare la salute"

Il caso "Universo Beach" ed i timori per la salute delle persone

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Salerno.  

"Sul ripascimento della spiaggia di Torrione, Universo Beach, il tempo sta facendo emergere fatti che confermano la fondatezza delle preoccupazioni che il Movimento 5 Stelle aveva espresso fin dall'inizio". Comincia così la nota pentastellata a proposito della situazione relativa all'alta concentrazione batterica che riguarda la spiaggia della zona orientale.

"L'allora consigliera comunale Claudia Pecoraro, oggi Assessora della Regione Campania, fu tra le prime a denunciare pubblicamente le criticità dell'intervento, chiedendo verifiche puntuali sulla conformità del materiale impiegato, controlli rigorosi e la massima trasparenza nell'interesse della collettività. Come disse allora, «non possiamo consegnare alla città un'opera pubblica senza avere la certezza della conformità dei materiali utilizzati e della sicurezza per le persone». Oggi emergono elementi che dimostrano come quelle richieste fossero fondate e orientate alla tutela delle cittadinanza, della salute pubblica e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Il Movimento 5 Stelle chiede che venga fatta piena luce sull'intera vicenda, accertando responsabilità e garantendo trasparenza. Continueremo a vigilare e a difendere Salerno, l'ambiente, la salute pubblica e i diritti delle cittadine e dei cittadini, come abbiamo sempre fatto, anche quando le nostre denunce venivano ignorate", si legge nella nota del Movimento.

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