Salernitana, ritiro con la valigia sul letto: tanti granata pronti all'addio Faggiano lavora alle uscite. E per Iervolino jr sarà cessione

Il ritiro di Cascia è appena iniziato ma per alcuni calciatori della Salernitana sarà un conto alla rovescia in attesa di nuove opportunità. La rosa è extralarge e obbliga Daniele Faggiano a dover correre per operare in uscita prima di abbracciare i rinforzi condivisi con Serse Cosmi. I due calciatori sicuri di salutare la Salernitana sono Matteo Lovato e Paolo Ghighlione. Entrambi vogliono la serie B ma se per il primo il problema è l'ingaggio esoso, per il secondo c'è da fare i conti anche con un'annata col Padova con pochi lampi.

Quanti calciatori sull'uscio

La valigia resta sul letto per diversi elementi in rosa. Berra è sondato da Ravenna e Reggiana, con il difensore che apre alla seconda destinazione. Arena invece sarà valutato. Sulle corsie sarà rivoluzione: con l'arrivo di Llano, per Quirini e Longobardi si aspettano acquirenti (Cerignola per entrambi, sull'ex Milan anche la Reggiana mentre Treviso e Pescara hanno sondato l'ex Rimini). In mezzo al campo, Carriero non è attratto dall'opzione Treviso, per Di Vico servirà prima il rinnovo per poi dirigersi a Cerignola. Non convocato Iervolino jr: la Palmese ha in pugno il calciatore. C’è l'assenso del centrocampista, nipote del patron. La formula del trasferimento può essere in prestito previo prolungamento del contratto o a titolo definitivo, dopo risoluzione.