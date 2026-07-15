Salernitana, anche Faggiano in ritiro. E il club cura tutti i dettagli Il ds segue la squadra a Cascia. E spuntano curiosità sul menù per i calciatori

Un arrivo nel tardo pomeriggio per prendersi il primo abbraccio. Il pullman della Salernitana fa capolino nel cuore di Cascia. Ad accogliere la squadra il personale del Grand Hotel Elite e una famiglia tifosa della Bersagliera. Foto di rito, selfie, autografi e poi la sistemazione nelle camere prima della cena di squadra. Poco dopo fa capolino anche Daniele Faggiano. Dopo il dolore per la scomparsa di papà Elio, il direttore sportivo ha voluto condividere i primi passi della nuova stagione con i suoi ragazzi.

Dieta e allenamenti

Da questa mattina si inizierà subito con le sedute di allenamento. I campi da gioco sono praticamente in prossimità della struttura alberghiera e permettono grande comfort oltre che la possibilità per i tifosi di poter assistere alle sedute. A curare l'alimentazione del club lo chef Gennaro Ferraro del Grand Hotel Elite, sotto lo sguardo dei due nutrizionisti, Atanasio De Meo e Stefano Gallo. Verdura e frutta al centro di un alimentazione improntata sulla Dieta Mediterranea, come rivelato a Il Mattino.