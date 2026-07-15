Salernitana, duello Celli-Cagnano in difesa. E spunta Manzi Short-list di Faggiano per il pacchetto arretrato ma non mancano le alternative

L’asse sinistro resta da rinforzare. Gli occhi del direttore sportivo Daniele Faggiano si posano su quella zona di campo per regalare a Serse Cosmi un rinforzo d’esperienza per la difesa della Salernitana. Nell’idea del tecnico umbro, come titolare resiste l’opzione Anastasio ma serve un calciatore dall’usato garantito. Il club granata si muove su due fronti. In pole position resiste la candidatura di Andrea Cagnano, pronto a trasferirsi a titolo definitivo dall’Avellino ma corteggiato in B e rientrato nuovamente nel mirino dell’Avellino. Ecco perché resiste l’opzione Alessandro Celli, svincolatosi dal Catania e già in parola con il club granata.

Idea Manzi

Nelle ultime ore, la Salernitana ha sondato anche Claudio Manzi, altro calciatore fuori dalle gerarchie di Nesta per il suo Avellino. Dopo l’esperienza al Monopoli, il classe 2000 ha un discreto mercato: lo hanno chiesto Casertana e Cavese. Ora anche la Salernitana si è messa in fila. Il club granata ha messo nel mirino Enrico Giannini, esterno mancino classe 2004 di proprietà dell'AlbinoLeffe. Nell'ultima annata il giovane talento ha collezionato 15 presenze, mettendo a segno 3 reti con la maglia del club lombardo, attirando l'attenzione di diverse società.