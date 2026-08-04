Salerno, donazione di organi al Ruggi: l'ospedale ringrazia la famiglia Nesta Il gesto di generosità dei familiari del 59enne deceduto la scorsa settimana

L'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno ha comunicato che la settimana scorsa è stata portata a termine una donazione di organi in seguito al decesso di un 59enne, Rocco Nesta.

Il gesto della famiglia

"In un momento di immenso dolore – si legge in una nota diffusa dalla struttura – la famiglia di quest'ultimo ha compiuto un gesto di straordinaria generosità e civiltà, manifestando la volontà a donare gli organi del proprio caro, offrendo così una concreta possibilità di vita e di speranza ad altre persone in attesa di trapianto".

Il ringraziamento dell'ospedale

La Direzione Strategica del Ruggi ha espresso il più sentito ringraziamento alla famiglia Nesta per l'esempio di altruismo, solidarietà e alti valori dimostrati, definendolo una testimonianza di amore verso il prossimo che lascia un segno importante per l'intera comunità. Alla famiglia Nesta sono state rivolte le più accorate condoglianze e la vicinanza di tutto il personale del Ruggi.