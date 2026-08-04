Dopo 13 anni e la perdita di tre figli, nasce il piccolo Andrea Maria Lieto fine per una coppia di genitori dopo un lungo percorso

Dopo aver perso tre figli in tredici anni, una coppia salernitana è riuscita ad avere un bambino: è nato il piccolo Andrea Maria Salvati, del peso di 3.260 grammi. Una nascita che racchiude in sé il sapore del riscatto e del miracolo della vita.

Il calvario della coppia

I genitori, Raffaele Salvati ed Ewa Jankowska, avevano vissuto in passato un percorso doloroso. Il loro primo figlio era deceduto in utero alla 35esima settimana di gravidanza, tredici anni fa. Nel 2024, un nuovo dramma aveva colpito la coppia con la perdita di due gemelli alla 32esima settimana.

La gravidanza ad alto rischio

A seguire questa nuova gravidanza, definita ad altissimo rischio, è stato il medico Mario Polichetti. Il bambino è nato lo scorso 9 luglio presso l'Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli.

Le parole del medico

Polichetti ha commentato l'evento sottolineando come ogni nascita porti con sé un'emozione unica, ma che la venuta al mondo di Andrea Maria rappresenti qualcosa di straordinario. Il medico ha aggiunto che accompagnare Raffaele ed Ewa in questo percorso ad altissimo rischio fino al lieto fine è stato per lui un dovere professionale, oltre che un privilegio umano di grande valore.