Euro2032, sfida Napoli-Salerno: presentato il progetto del nuovo Maradona Presentato in comune il nuovo restyling previsto per l'impianto di Fuorigrotta

Napoli rilancia la propria candidatura ad Euro2032. Questa mattina il Comune di Napoli ha mostrato il progetto del nuovo stadio Maradona. Nei giorni scorsi, anche la Figc aveva annunciato il via libera alla candidatura di Napoli, sottolineando anche quella di Salerno e dello stadio Arechi.

Nel progetto comunale, finanziato per 150 milioni di euro dalla Regione Campania, la tribuna centrale del nuovo Maradona sarà dotata di skybox da sedici posti ciascuno, con annesso salottino interno. Si tratta di una richiesta avanzata dal presidente del Napoli, formulata circa un anno e mezzo fa nel primo incontro con il sindaco Gaetano Manfredi in un hotel di corso Vittorio Emanuele, quando ancora sembrava percorribile un’intesa sulla ristrutturazione dell’impianto di Fuorigrotta.

Il percorso del Comune procede parallelamente a quello di Aurelio De Laurentiis, che ha già presentato alla FIGC il proprio progetto per uno stadio di proprietà nell’area della Q8 a San Giovanni a Teduccio.