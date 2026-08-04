Salernitana, per l'attacco si stringe per D'Ursi Forcing col Sorrento per chiudere la trattativa

Un colpo importante per assicurarsi gol pesanti nella rincorsa alla B. La Salernitana stringe per Eugenio D'Ursi. L'attaccante del Sorrento è il grande favorito per completare il reparto offensivo granata. Il ds Daniele Faggiano ha intensificato i contatti con il numero sette del Sorrento reduce da un'annata prolifica con ben quindici gol. Il club rossonero apre all'addio su una cifra che si aggira sui 150mila euro. La Salernitana lo considera il compagno di reparto perfetto per Lescano e sta stringendo con la società rossonera per abbassare le richieste e regalare a Serse Cosmi la nuova punta.