UFFICIALE - Salernitana, arriva Zoia: novità sulla formula Un nuovo rinforzo per Cosmi

Un nuovo gigante per la difesa. Riccardo Zoia è un nuovo calciatore della Salernitana. L’ex Vis Pesaro è già in Calabria e si sta allenando agli ordini di Serse Cosmi.

Di seguito, il comunicato del club:“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Vis Pesaro 1898 per il trasferimento del difensore Riccardo Zoia. Il calciatore classe 2001 approda in granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni".