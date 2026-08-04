Sicurezza stradale, arriva "Vergilius Plus": il nuovo sistema anche sull'A2 Lettura automatica delle targhe per controllare la velocità dei veicoli

La Polizia Stradale e Anas hanno adottato il nuovo sistema di rilevazione della velocità media denominato Vergilius Plus, un dispositivo di controllo evoluto pensato per monitorare costantemente il traffico veicolare.

Come funziona il sistema

Grazie a telecamere avanzate, dotate di lettura automatica delle targhe e identificazione della categoria dei mezzi, il sistema è in grado di controllare la velocità dei veicoli, inducendo gli automobilisti a mantenere comportamenti corretti e a ridurre così il rischio di incorrere in un sinistro stradale.

Gli obiettivi

Il nuovo sistema, già omologato, ha l'obiettivo di regolarizzare il traffico modificando il comportamento dei conducenti, incentivandoli a rispettare i limiti di velocità lungo l'intero percorso sottoposto a controllo.

La gestione e i numeri

Il sistema Vergilius Plus sarà gestito dalla Polizia Stradale, che si occuperà di accertare le infrazioni ed emettere i relativi verbali. Il dispositivo sarà attivo su 36 tratte stradali ed autostradali, per uno sviluppo chilometrico complessivo di circa 211 km, in entrambe le direzioni di marcia.

Attraverso sistemi intelligenti ed evoluti come il Vergilius Plus, l'obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e ridurre i sinistri dovuti all'eccesso di velocità.

Nel Salernitano il sistema sarà adottato sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto compreso tra Salerno e Buonabitacolo.