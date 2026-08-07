FOTO | Stadio Arechi e Volpe, il Comune assicura: "I lavori procedono" Interventi già avviati sulla Curva Nord, a settembre cantieri a regime

In relazione ai lavori per il nuovo stadio Arechi e il nuovo stadio Volpe, le notizie apparse su alcuni organi di informazione sono completamente destituite di fondamento. Lo fa sapere, in una nota, il Comune di Salerno.

Il finanziamento e i tempi tecnici

Per il finanziamento non sono previsti passaggi al Cipess e, in ogni caso, i tempi tecnici delle procedure in atto sono già calcolati.

I lavori in corso

I lavori intanto procedono, in attesa di andare a regime a partire dal prossimo mese di settembre. Sono infatti in corso, come informa l'Arus, i primi interventi sulla Curva Nord, nel settore ospiti, secondo il programma che prevede lo spostamento dei tifosi ospiti nella parte alta della curva.

Questa la nota di Palazzo di città, che assicura il rispetto dei tempi per consegnare le nuove strutture sportive calcistiche alla città di Salerno secondo i tempi annunciati dal sindaco Vincenzo De Luca.