Piero De Luca presenta il suo libro: "L'Europa soluzione ai problemi" Con Lello Topo e Lucia Annunziata: incontro moderato da Carmen Incisivo

"L'Europa non è la causa, ma è la possibile soluzione ai problemi dei nostri cittadini, cui gli Stati da soli non riescono a far fronte. Ne abbiamo parlato alla presentazione del mio libro “L’Idea di Europa e il suo destino” a Ceraso". Lo fa sapere Piero De Luca, deputato e segretario regionale Dem.

"Un confronto ricco di spunti, condiviso con Lucia Annunziata e Lello Topo, su una delle sfide più importanti del nostro tempo: il futuro dell’Europa. Troppo spesso l’Europa viene trasformata nel bersaglio su cui scaricare le responsabilità dei fallimenti dei governi nazionali. È una narrazione sbagliata ed opportunistica. L'ambiguità della destra sul punto non è un valore, è un errore storico.

L’Europa può essere una straordinaria opportunità. Bisogna lavorare per rafforzarla non per indebolirla. Altrimenti danneggiamo i nostri stessi interessi nazionali, economici e sociali".