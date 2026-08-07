Sgomberato ostello abusivo nel centro storico: 66 posti in uno spazio per 24 I controlli della Polizia municipale dopo la segnalazione di una turista straniera

Un ostello nel centro storico di Salerno è stato sgomberato dalla Polizia Municipale dopo essere stato trovato in condizioni di grave sovraffollamento. A far scattare i controlli è stata la segnalazione di una turista straniera.

L'ispezione e le irregolarità riscontrate

Gli agenti del Nucleo di Polizia Annonaria hanno ispezionato la struttura, accertando gravi carenze igienico-sanitarie e una situazione di sovraffollamento. L'ostello, autorizzato per 24 posti letto, era stato ampliato abusivamente fino a 66 posti, con un'eccedenza di 42 letti, in assenza della prescritta certificazione antincendio. Al momento del controllo erano presenti 27 ospiti, quasi tutti giovani turisti stranieri.

I provvedimenti disposti

Per tutelare la sicurezza degli ospiti, Polizia Municipale e ASL hanno disposto l'immediata sospensione dell'attività, il blocco dei nuovi check-in, il trasferimento degli ospiti in altre strutture entro 24 ore, la disinfestazione dei locali e la rimozione definitiva dei posti letto abusivi.

Le sanzioni

Il titolare è stato sanzionato per complessivi 5.666,67 euro ed è stato denunciato all'autorità giudiziaria per le violazioni in materia di prevenzione incendi. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori controlli.