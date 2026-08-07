Sgomberato ostello abusivo nel centro storico: 66 posti in uno spazio per 24

I controlli della Polizia municipale dopo la segnalazione di una turista straniera

sgomberato ostello abusivo nel centro storico 66 posti in uno spazio per 24
Salerno.  

Un ostello nel centro storico di Salerno è stato sgomberato dalla Polizia Municipale dopo essere stato trovato in condizioni di grave sovraffollamento. A far scattare i controlli è stata la segnalazione di una turista straniera.

L'ispezione e le irregolarità riscontrate

Gli agenti del Nucleo di Polizia Annonaria hanno ispezionato la struttura, accertando gravi carenze igienico-sanitarie e una situazione di sovraffollamento. L'ostello, autorizzato per 24 posti letto, era stato ampliato abusivamente fino a 66 posti, con un'eccedenza di 42 letti, in assenza della prescritta certificazione antincendio. Al momento del controllo erano presenti 27 ospiti, quasi tutti giovani turisti stranieri.

I provvedimenti disposti

Per tutelare la sicurezza degli ospiti, Polizia Municipale e ASL hanno disposto l'immediata sospensione dell'attività, il blocco dei nuovi check-in, il trasferimento degli ospiti in altre strutture entro 24 ore, la disinfestazione dei locali e la rimozione definitiva dei posti letto abusivi.

Le sanzioni

Il titolare è stato sanzionato per complessivi 5.666,67 euro ed è stato denunciato all'autorità giudiziaria per le violazioni in materia di prevenzione incendi. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori controlli.

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