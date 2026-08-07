Salernitana, Lunetta si sfila dal mercato: "Felice di restare a Catania" La punta resterà in Sicilia: "Favorite con Bari e Salernitana? Lo dirà il campo"

La Salernitana ci aveva fatto un pensierino. Nei tanti dialoghi col Catania, quando gli etnei avevano mosso passi concreti per mettere le mani su Gyabuaa, il ds Faggiano aveva chiesto come contropartita Gabriel Lunetta. L’attaccante, in un’intervista a La Sicilia, chiude però il suo mercato: “Sono felice di rimanere a Catania, l’ho detto ai dirigenti più volte. Spero di restare a lungo, ci sono tutti i presupposti per fare andare avanti con un progetto importante”.

Poi un giudizio sul campionato che verrà, con il Catania che viene dato per tutti come favorito al pari di Salernitana e Bari per un posto in serie B: “I verdetti li dà il campo, queste sono sentenze d’agosto. Siamo felici che per tutti siamo tra le pretendenti dirette ma poi il percorso lo dobbiamo tracciare noi”.