Salernitana, ruota tutto intorno a D'Ursi: tentativo di due big della C L'attaccante è promesso sposo granata: si attende il via libera societario

Tra la Salernitana ed Eugenio D'Ursi manca solo il via libera di Danilo Iervolino. L'accordo per la punta è praticamente fatto, sigillato. Il Sorrento attende solo il via libera granata. Il calciatore ha detto sì alla Bersagliera e ora attende con ansia la definizione dell'affare. La regia di Daniele Faggiano ha portato la Salernitana a sfondare il muro dei 100mila euro complessivi d'operazione pur di regalare a Serse Cosmi un jolly d'attacco dai gol pesanti. Ben quindici le marcature lo scorso anno per regalare al Sorrento la salvezza in serie B.

Doppio interesse per D'Ursi

Nelle utime ore però, in attesa del placet di Iervolino, altre due big di serie C hanno bussato alla porta del Sorrento immaginando di poter pareggiare l'offerta della Salernitana e provare a giocare sul tempo. Il Perugia, fresco di cambio societario, ha fatto un tentativo con l'entourage. Lo Spezia ha bussato ma al momento c'è l'accordo con la Salernitana. Attesa che non sarà eterna.