Cavese, la Juve Stabia si aggiudica il primo Memorial Catello Mari Al Simonetta Lamberti serata tra applausi, lacrime e ricordi. Le vespe si aggiudicano il match

La partita del ricordo. La Juve Stabia vince la sfida del cuore nel ricordo di Catello Mari (0-1). L’indimenticato numero sei della Cavese è stato ricordato dall’affetto di uno stadio pieno, con ben mille tifosi arrivati da Castellammare di Stabia. Prima dell’incontro c’è stato uno scambio di targhe ricordo tra le due società e un omaggio per la famiglia di Catello Mari da parte di entrambi i club, tra cori e striscioni in memoria dell’ex difensore.

La partita

Poi il campo, con le indicazioni che arrivano che permettono di lasciare sensazioni positive. La Cavese nel primo tempo va vicino al vantaggio prima con Fusco, poi con Orlando, esaltando Boer. Nel mezzo un altro paio di buone situazioni non sfruttate dai metelliani. La Juve Stabia risponde con Candellone, fermato da Boffelli. Nella ripresa, Macchi si rende pericoloso. La Juve Stabia trova il vantaggio con Sandrucci (62') che sfrutta al meglio una buona punizione dal limite conquistata da Caccavo e riesce a battere il portiere metelliano, non perfetto nell’occasione, con una rasoiata potente sul secondo palo. Poi il tentativo di rimonta senza fortuna della Cavese, prima degli applausi e del tributo a Mari.