Varenne, il "capitano" è stato cremato: le ceneri interrate ad Eboli Nell'allevamento LJ, dove la leggenda del trotto è morta a 31 anni

"Stamattina ci sono state consegnate dalla proprietà le ceneri di Varenne che saranno interrate in allevamento". È quanto rende noto sui social l'Allevamento LJ di Eboli, in provincia di Salerno, a proposito della morte del grande campione Varenne, avvenuta all'età di 31 anni proprio nella struttura campana.

IL RINGRAZIAMENTO ALLA FAMIGLIA GIORDANO

"Personalmente ringrazio Barbara, Daniele e Rebecca Giordano perché hanno voluto rispettare le volontà di Enzo che, aldilà della nostra sincera amicizia, voleva che il Capitano stesse da noi in quanto amava il nostro allevamento e apprezzava soprattutto la dedizione dei miei collaboratori nel prendersi cura dei cavalli", si legge ancora nel post su Facebook.

IN PROGRAMMA UN MEMORIALE DEDICATO AL CAMPIONE

"Da subito ci attiveremo per contattare scultori ed artisti vari così da progettare e realizzare un memoriale degno di questo campione e del suo meraviglioso proprietario", concludono i gestori dell'allevamento in cui il grande campione ha trascorso i suoi ultimi anni.