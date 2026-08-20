Salernitana, 18 gol nel test col Baronissi: brillano gli attaccanti Cosmi scalda le sue bocche di fuoco e fa prove di tridente

Una sgambatura per migliorare la condizione e soprattutto innalzare il tasso d'affiatmento. La Salernitana corre ed esagera nel test infrasettimanale. Questo pomeriggio gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un allenamento congiunto con il Baronissi, compagine che milita nel campionato di Promozione. Al centro sportivo Mary Rosy la sgambatura si è conclusa sul risultato di 18-1: poker per D’Ursi, tripletta per Lescano, doppietta Achik, tripletta Tascone, doppietta Mastrovito, Del Pin, Boncori, Djibril e Cardoni.

Prove di tridente per Cosmi che lancia D'Ursi, Lescano e Achik. Minuti anche per i nuovi arrivati Capuano e Vitale, in rampa di lancio per il debutto dal 1' nella con il Sorrento. Emozione e soddisfazione per l'ambizioso Baronissi del direttore generale Claudio Bufano, allenato dal tecnico Tino Liguori, premiato anche con la gioia del gol del classe 2010 Coccozza.