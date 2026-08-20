Salernitana, per la difesa tesserato Dal Pin Dopo l'infortunio di Heinz, il club granata corre ai ripari

Un rinforzo già in casa. La Salernitana si affida al giovane Alessandro Dal Pin. Dopo l'infortunio di Heinz, con una nota ufficiale il club granata ha annunciato l’accordo con il difensore classe 2007 Alessandro Del Pin, che nella scorsa stagione ha indossato la casacca della Vigor Lamezia. Il calciatore, già aggregato al gruppo di mister Cosmi per gli allenamenti fin dalla seconda fase del ritiro precampionato sulla Sila, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Sarà disponibile già lunedì per il debutto col Sorrento.