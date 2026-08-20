Cavese, rinnovo pesante: Orlando resta fino al 2028 "Ho avuto richieste ma volevo restare qui"

Un rinnovo importantissimo. La Cavese allunga il suo matrimonio con Francesco Orlando. Il trequartista, autore di 10 gol nella scorsa stagione, resterà in blufoncè fino al 2028 e spegne le possibili sirene sun un addio.

Queste le sue emozioni dopo la firma e la foto con il Presidente Lamberti ed il DS De Liguori: "Voglio ringraziare prima di tutto il Presidente Lamberti, la proprietà, il Direttore Sportivo De Liguori ed il Direttore Generale Clemente Filippi: la stima umana e professionale che mi hanno mostrato in questo periodo è stata decisiva. Ho avuto richieste da altre squadre ma la mia priorità è sempre stata restare qui, una città che mi ha accolto dal primo giorno, fatto sentire importante, con una tifoseria unica che sa emozionare e trascinare. Da domani pronti a battagliare su ogni campo per questa maglia e per questi colori. Forza Cavese!"