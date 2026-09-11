Concluso nella notte lo sbarco di 75 migranti al porto di Salerno Quasi la metà sono ragazzini minorenni non accompagnati

La nave è attraccata poco dopo la mezzanotte e mezza. A bordo della Ocean Viking 75 persone soccorse nel mar Mediterraneo dai volontari della Ong.

Tra loro quasi la metà, 33, sono ragazzi minorenni non accompagnati. Le nazionalità per lo più fanno riferimento al Corno d'Africa o al Sud Sudan.

La Prefettura di Salerno, guidata da Francesco Esposito, ha coordinato le operazioni con la solita efficienza che la città ha mostrato. Quello arrivato nella notte, infatti, è il 44esimo sbarco, che dimostra la capacità di accoglienza dello scalo salernitano.

Tutti i migranti saranno accolti nelle strutture della Campania. L'approdo è stato anticipato a mezzanotte viste le condizioni meteomarine segnalate in peggioramento nelle prossime ore.

Con la riforma del sistema di accoglienza, le procedure sono diventate più rigide, cokln controlli approfonditi.