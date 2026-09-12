Salerno, tappa in Prefettura per il console generale degli Stati Uniti d’America E' stato accolto dal prefetto Francesco Esposito

Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha accolto in Prefettura il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Terrence Flynn. Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di viva cordialità, sono stati affrontati diversi temi di interesse, dalla presenza della comunità americana sul territorio della provincia di Salerno, al sempre più numeroso afflusso di turisti statunitensi, alimentato sia dai collegamenti marittimi, con l’arrivo delle navi da crociera nel porto, sia da quelli aerei, grazie al nuovo Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi e del Cilento.

Sono stati toccati inoltre argomenti di stretta attualità quali la situazione geopolitica internazionale e il conseguente innalzamento dei livelli di sicurezza. Si è parlato anche di sviluppo del territorio e di potenziamento delle infrastrutture nonché delle ricadute degli investimenti PNRR, ormai in fase di ultimazione.

Il prefetto Esposito ha sottolineato il valore dell’accoglienza e della solidarietà della provincia di Salerno, in particolare nei confronti dei cittadini americani, che trovano radici storiche profonde grazie anche all’importantissimo contributo delle truppe Alleate in occasione dello “Sbarco di Salerno” noto come l’“Operazione Avalanche”, avvenuto il 9 settembre 1943, momento decisivo per la liberazione dell’Italia Meridionale dall’occupazione tedesca. L’incontro è terminato con il reciproco impegno a proseguire nel corso dei prossimi mesi il proficuo confronto sui temi comuni avviato in questa prima conoscenza.