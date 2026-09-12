Salernitana, subito in campo: Cosmi con un poker di assenti verso Barletta Il tecnico deve fare i conti ancora con qualche problema legato agli infortuni

Ripresa immediata. La Salernitana torna subito in campo. Dopo il poker sul Potenza, inizia la marcia verso Barletta. Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi sono stati divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri sera hanno svolto un lavoro defaticante in campo, mentre il resto della squadra si è disimpegnato in un lavoro aerobico seguito da partitine a campo ridotto.

Lato infermeria non arrivano buone notizie per Cosmi. Capuano è quello più vicino al recupero, ma probabilmente lo staff medico non lo rischierà e l’ex Pescara tornerà tra i convocati probabilmente per la gara di sabato col Giugliano. Il difensore stamane ha svolto differenziato, come lui De Boer. In difesa si va dunque verso la conferma del reparto composto centralmente dalla coppia Celiento-Pieraccini. Palestra e terapie per Heinz, terapie pure per Djibril.