Salernitana, "Goku" La Gumina aggiorna i record. E con D’Ursi è "Fusione" Il numero 20 come Dia. Media gol da urlo. E con D'Ursi esultanza in stile 'Dragon Ball'

Il soprannome “Goku” che ritorna, anche per quella capigliatura bionda che ha sorpreso il pubblico dell’Arechi. L’apprezzamento per una capigliatura singolare, un must nel corso delle sue stagioni. L’apporto del Super Saiyan La Gumina sul pianeta Salernitana è roboante: quattro gol in tre presenze con la maglia della Bersagliera, una media spaventosa di un gol ogni 48’. Numeri da capogiro, con reti che sono stati pesantissime: a Foggia evitò la sconfitta subentrando all’intervallo con una stoccata precisa e velenosa. Ieri si è preso l’Arechi con una tripletta da urlo, la prima tra i professionisti. One man show aggiornando anche una statistica: l’ultimo a far impazzire il Principe degli Stadi era stato Boulaye Dia. Era il 3 maggio 2023 quando il senegalese si prese l’Arechi nel 3-3 con la Fiorentina con una tripletta da urlo.

La “Fusione” con D’Ursi

E poi c’è l’intesa con D’Ursi che cresce, punto di forza nella sfida di ieri. In occasione del terzo gol personale di La Gumina anche un simpatico siparietto: l’ex Sorrento, autore dell’assist, ha raggiunto il numero 20 sotto la Curva Sud Siberiano e hanno imitato il gesto della “Fusione”, uno dei momenti cult del cartone animato Dragon Ball.