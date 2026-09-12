Cosenza-Cavese 0-0, pari e rimpianti per i metelliani Il forcing finale dei campani non basta, allo Scida nessun gol

Un punto che lascia rimpianti. Cosenza-Cavese 0-0 continua la striscia positiva di risultati dei metelliani ma lascia non poco rammarico per una ghiotta chance non concretizzata dai campani. Allo Scida, campo neutro che ospita il Cosenza da inizio stagione, gli uomini di Masitto flirtano con la vittoria ma mancano la zampata. E nel finale sbattono su un super Iliev. Cavese che sale a quota cinque punti.

La partita

Masitto conferma il 3-5-2 ma sceglie di non puntare subito sulla coppia Alberti-Fusco. Insieme al centravanti ex Novara c’è Orlando. Il fantasista si accende subito, con una Cavese che prende in mano il pallino del gioco e si lascia guidare da un ispirato Sava. Alberti viene anticipato sul più bello da Dametto (14’), col difensore provvidenziale anche al 18’. La grande occasione capita a McJannet che in diagonale manca il gol per centimetri (23’). La Cavese controlla ma non sfonda, con conclusioni dalla distanza che non mettono i brividi a Iliev.

Nella ripresa, il canovaccio della sfida non cambia, con la Cavese che prova a spingere soprattutto sulla destra. Boffelli rischia su Achour ma Energe non punisce il portiere metelliano (62’). Masitto alza i giri del motore e si affida a Fusco, al posto di Alberti. Proprio l’ex Salernitana ha la grande chance per portare gli ospiti in vantaggio ma Iliev è super (71’). Il finale annota tante occasioni per la Cavese ma prima Iliev salva su Fella (81’) e poi Cionek si vede cancellare il pallone del possibile gol vittoria a pochi passi dalla porta silana (85’).