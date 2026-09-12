Catania-Scafatese 1-2, è clamoroso al Cibali: Toscano firma l'impresa gialloblu I canarini fanno la storia: il centrocampista trova il gol vittoria nel finale

Un tempo si sarebbe esclamato “Clamoroso al Cibali. Oggi, nel nuovo Massimino, a essere clamorosa è la Scafatese. Un eurogol di Marco Toscano allo scadere permette ai campani di espugnare il Massimino di Catania e di conquistare la prima vittoria in questo campionato di Serie C dei canarini.

Davanti al pubblico delle grandi occasioni (15.119 spettatori al Massimino) i canarini passano in vantaggio nella prima frazione con il rigore procurato da Palmieri e trasformato da Emmausso. Nella ripresa i padroni di casa alzano il baricentro e riescono a trovare il pareggio con Russo. La Scafatese sembra non averne più mentre Longo inserisce nella mischia anche Coda e Insigne, ma col passare dei minuti i gialloblù recuperano energie, anche trascinati da Tripi e Toscano in serata di grazia che tengono botta a centrocampo. E proprio Marco Toscano pesca il jolly dalla distanza che vale vittoria, tre punti, un’altra nottata storica dopo quella dell’Arechi e, soprattutto, anche la fiducia nei propri mezzi.