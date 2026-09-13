Tutto pronto a Ravello per il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller La cerimonia si svolgerà a Villa Cimbrone

Ravello si prepara ad ospitare il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller. Il rito civile è in programma oggi nella città della musica. Pochi i dettagli noti, come imposto dai patti di riservatezza siglati tra le parti. La cerimonia si svolgerà a Villa Cimbrone, uno dei luoghi più suggestivi di tutta la Costiera Amalfitana. Da stamane Ravello è blindata, anche in considerazione dell'arrivo dei tanti ospiti - una ottantina - che parteciperanno al matrimonio.

Gli sposi, come documentato in esclusiva dal quotidiano online "Il Quotidiano della Costiera", sono arrivati nella città della musica già sabato pomeriggio intorno alle 18.30, a bordo di una Mercedes Classe G di colore grigio. Insieme a loro anche un'altra auto guidata da Cristian Totti e con a bordo anche la sorella Chanel. Le vetture si sono fermate poco prima del centro storico. Blasi e Muller, insieme ad Isabel Totti, la figlia più piccola della showgirl, hanno poi attraversato a piedi le strade di Ravello per raggiungere Villa Cimbrone, tra la curiosità di tanti che hanno salutato e fotografato la coppia