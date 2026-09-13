Salernitana, sarà esodo a Barletta: pochissimi biglietti ancora disponibili Il settore ospiti corre verso il sold-out

Prima trasferta senza limitazioni della stagione ed è subito esodo. Barletta-Salernitana illumina il turno infrasettimanale di serie C e il Putilli, sistemato dopo i problemi alle torri faro con alert per un possibile spostamento causa indisponibilità, si prepara ad una serata da categoria superiore. Anche perchè il settore ospiti contribuirà ad un colpo d'occhio straordinario. Al momento sono stati venduti 1534 tagliandi su 1634 a disposizione per il settore ospiti: mancano solamente 100 biglietti al sold out. Non è da escludere che nelle prossime ore possa arrivare l'accelerata decisiva per il primo sold-out esterno.

Le indicazioni

In una nota, il club, recependo l’invito delle autorità competenti in materia di ordine pubblico, rende note le informazioni utili per i sostenitori granata in vista della partita Barletta-Salernitana, in programma martedì 15 settembre alle ore 21:00 allo stadio Cosimo Puttilli di Barletta. Per raggiungere il settore ospiti dell’impianto pugliese, l’itinerario suggerito con partenza da Salerno prevede la percorrenza dell’autostrada A3 in direzione Avellino, per poi proseguire successivamente sull’E45 in direzione Avellino-Caserta-Reggio Calabria. In seguito, prendere l’uscita per imboccare la Napoli-Bari, uscire a Canosa e percorrere la SS93 in direzione Bari fino all’uscita Patalini. Da lì, seguire via Dante Alighieri fino al settore ospiti dello stadio Cosimo Puttilli (Curva Sud).