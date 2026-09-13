Cavese, Masitto dopo il pari col Crotone: "C'è rammarico, Fusco deve crescere" Il tecnico blufoncè: "Rammarico per le tante occasioni sprecate ma la strada è giusta"

Cristiano Masitto vede il bicchiere mezzo pieno. Il pari della Cavese con il Cosenza lascia rimpianti ma il tecnico blufoncè analizza la sfida con grande onestà: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi perché abbiamo fatto una partita importante, con personalità fuori casa, che non è facile. È la seconda trasferta di fila e non abbiamo subito gol. Questo è un aspetto importantissimo”. Masitto sottolinea anche l’egoismo in alcune situazioni che ha influito sul punteggio finale. In particolare, la grande chance sprecata da Fusco: “Dispiace tantissimo, doveva fare meglio. Mi ha ricordato Inzaghi-Barone al Mondiale 2006. Lui poteva anche sfruttare la presenza di Sava. Invece ha scelto di calciare. Sa che deve migliorare”.

Per Masitto però ci sono tanti elementi positivi: “Resta il rammarico ma dobbiamo prenderci il buono da quello che sta arrivando dal campo. Stiamo migliorando e prima o poi si sbloccheranno anche questi ragazzi, che ci faranno sicuramente godere. Avremmo messo la firma quindici giorni fa a due trasferte, Salerno e Cosenza, due pareggi. Ora conta lavorare, dobbiamo migliorare, questo è l'aspetto sul quale batterò”.