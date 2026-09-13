Salernitana, D'Ursi corre per La Gumina: i social li trasformano in Dragon Ball Due gol annullati che gridano vendetta ma anche tanto lavoro da punta vera: D'Ursi è una certezza

La corsa in occasione dell'azione del 4-2. D'Ursi s'invola sulla sinistra, allunga la difesa, controlla il pallone e ad occhi chiusi serve al centro. Poi il compagno di reparto La Gumina fa il resto. Girata di sinistro e gol. Il numero 20 della Salernitana corre verso la Curva Sud Siberiano. Poi si gira ed abbraccia il suo compagno di reparto. E, a pochi passi dagli ultras, inscenano la "fusione", uno dei momenti celebri della saga animata di Dragon Ball. Un momento immortalato e diventato virale, con la pagina social "Salernitana anime" che ne ha fatto un'illustrazione apprezzata da D'Ursi e La Gumina.

L'inizio di D'Ursi

La Gumina si è preso i gol, D'Ursi sigla assist e al momento è ancora a secco. Anche per sfortuna. Perchè con la Cavese il gol annullato lascia ancora rabbia in Cosmi. Con il Potenza pronti-via si era preso la scena con una girata di testa da applausi. Gioia cancellata dal fuorigioco dell'assist-man Achik. Poi tanto lavoro in profondità, la sua verve per allungare la difesa avversaria. I gol arriveranno, ora c'è l'intesa con La Gumina che fa sognare. E sui social l'attaccante ex Sorrento si carica: "Testa a martedì sempre con la stessa fame e il fuoco dentro".