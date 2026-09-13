Salernitana Primavera, ko pesante a Latina (4-1): "Atteggiamento molle" Seconda sconfitta di fila per i granatini. Foglia Manzillo: "Serve equilibrio e fiducia"

Sconfitta per la Salernitana Primavera che perde 4-1 sul campo del Latina nella seconda giornata del campionato Primavera 2. Allo stadio Francioni del capoluogo pontino i granatini, ancora alle prese con numerose indisponibilità, pagano la maggiore esperienza dei padroni di casa. Il Latina indirizza la sfida già dai primi minuti con la rete di De Fraia al 12’. I ragazzi della Bersagliera rimangono aggrappati alla sfida fino al 40’ quando Modugno realizza la doppietta personale nel giro di sei minuti. La prima frazione di gioco termina 3-0. Nella ripresa i padroni di casa gestiscono il vantaggio, la Salernitana prova a rendersi pericolosa senza però trovare il guizzo giusto per riaprire il match. Al 45’ Leotta realizza il primo gol stagionale della Salernitana dal dischetto, mentre in pieno recupero Lissoni firma il definitivo 4-1. La squadra di mister Foglia Manzillo tornerà in campo sabato 19 settembre allo stadio Troisi di Giffoni Valle Piana per affrontare il Perugia.

Le parole

“Anche se il risultato è troppo severo, bisogna essere onesti, ha vinto la squadra che ha messo più grinta e più voglia di vincere. Siamo scesi in campo troppo molli, atteggiamento assolutamente ingiustificato dopo la sconfitta di sabato col Bari. C’è stata una piccola reazione nella ripresa ma oramai la frittata era fatta. Equilibrio e fiducia non devono mai mancare, anche perché il gruppo si allena bene durante la settimana, purtroppo il sabato non vedo la stessa squadra che osservo nella quotidianità. Adesso c’è il Perugia e poi due settimane di stop, a quel punto faremo un primissimo bilancio su questo primo scorcio di campionato”. Queste le parole dell’allenatore della primavera granata Antonio Foglia Manzillo al termine di Latina-Salernitana.