Domenica infernale a Positano: incendio provoca frana, chiusa la Statale Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e Anas

Domenica di disagi in Costiera Amalfitana per un incendio divampato nella notte nel territorio comunale di Positano. Il rogo ha provocato anche il distacco di materiale roccioso che è caduto sulla statale Amalfitana 163, all'altezza del chilometro 16.300.

La tratta è stata interdetta al traffico, in entrambe le direzioni, per consentire gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'area e alla rimozione del materiale franoso. Il traffico è stato deviato temporaneamente lungo la viabilità alternativa indicata sul posto.

Il personale Anas è presente sul posto per monitorare la situazione e coordinare le attività finalizzate al ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento, anche dopo le prime operazioni, resta confermata la chiusura della statale 163 Amalfitana tra i chilometri 16,000 e 16,800. Sul posto sono in corso le attività dei Vigili del Fuoco di Napoli, Nocera e Maiori anche con l’ausilio di un’elicottero per le operazioni di spegnimento dell'incendio. Le squadre Anas e La Polizia Municipale sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per coordinare le attività di rimozione del materiale franato e della pulizia del piano viabile.

