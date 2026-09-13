Domenica infernale a Positano: incendio provoca frana, chiusa la Statale

Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e Anas

domenica infernale a positano incendio provoca frana chiusa la statale
Positano.  

Domenica di disagi in Costiera Amalfitana per un incendio divampato nella notte nel territorio comunale di Positano. Il rogo ha provocato anche il distacco di materiale roccioso che è caduto sulla statale Amalfitana 163, all'altezza del chilometro 16.300.

La tratta è stata interdetta al traffico, in entrambe le direzioni, per consentire gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'area e alla rimozione del materiale franoso. Il traffico è stato deviato temporaneamente lungo la viabilità alternativa indicata sul posto.
Il personale Anas è presente sul posto per monitorare la situazione e coordinare le attività finalizzate al ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento, anche dopo le prime operazioni, resta confermata la chiusura della statale 163 Amalfitana tra i chilometri 16,000 e 16,800. Sul posto sono in corso le attività dei Vigili del Fuoco di Napoli, Nocera e Maiori anche con l’ausilio di un’elicottero per le operazioni di spegnimento dell'incendio. Le squadre Anas e La Polizia Municipale sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per coordinare le attività di rimozione del materiale franato e della pulizia del piano viabile.
 

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