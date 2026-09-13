Incendio a Positano: riaperta a senso unico alternato la statale 163 Amalfitana Il rogo era partito la scorsa notte

Ci sono volute quasi dodici ore per sedare l'incendio divampato la scorsa notte a Positano e che, a causa di una frana, ha reso necessaria la chiusura della Statale 163 Amalfitana nella zona al confine con Praiano. Soltanto nel primo pomeriggio Anas ha potuto comunicare che "la statale 163 Amalfitana, nel comune di Positano, è stata riaperta al traffico con l’istituzione di un senso unico alternato. L’incendio sviluppatosi la notte scorsa sul versante e che ha provocato la frana sulla sede stradale, risulta domato dopo le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco". Per fronteggiare il rogo, che si è esteso nel giro di pochissimo tempo, si è reso necessario anche l'impiego di un elicottero che ha supportato le operazioni da terra di vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza, il tratto è stato riaperto.