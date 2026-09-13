Tragico incidente nel Salernitano, perde la vita un centauro 51enne Indagini in corso da parte dei carabinieri

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina a Pertosa, nel Salernitano. Ad avere la peggio è stato un uomo di 51 anni, originario della Basilicata, che viaggiava in sella alla sua moto. L'impatto mortale è avvenuto sulla strada statale 19, nei pressi dell'area delle Grotte di Pertosa. Il centauro, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della moto, schiantandosi sull'asfalto. L'impatto non ha lasciato scampo all'uomo per il quale sono risultati vani i soccorsi operati dai sanitari del 118.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina. I militari dovranno ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente, al fine di capire cosa sia accaduto al motociclista. L'uomo, al momento della tragedia, si trovava in compagnia di un gruppo di motociclisti che potrebbero contribuire a ricostruire quanto accaduto.

