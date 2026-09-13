Salernitana, è antivigilia di campionato: Cosmi studia l’undici anti-Barletta Il tecnico deve valutare il dispendio di energie dei big col Potenza. Capuano ancora out

Domenica in campo. Il tour de force del campionato non permette alla Salernitana di tirare il fiato. E anche il caldo di questi ultimi scampoli d’estate non aiuta. Seduta mattutina, nelle primissime ore del giorno, per combattere le temperature ancora al di sopra della media. Nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy di Pontecagnano Faiano, per Cosmi prime vere prove anti-Barletta.

Energie da centellinare

Domani mattina sarà già tempo di rifinitura, con il tecnico che dovrà sciogliere i dubbi di formazione. Più che per scelta, bisognerà capire le condizioni di alcuni titolarissimi. Anastasio potrebbe rifiatare, con Zoia che confida in una chance da terzino. In mezzo al campo vanno gestite le energie di Vitale, giocatore con geometrie e qualità ma anche con una condizione fisica che sta crescendo di settimana in settimana. In caso di iniziale staffetta, scalda i motori Gyabuaa. E poi c’è l’attacco, con l’intesa tra La Gumina e D’Ursi che va migliorando, con Lescano pronto ad un impiego part-time.

Capitolo infermeria

Non si correranno rischi con Capuano. Il difensore anche questa mattina ha lavorato a parte. Il recupero è rinviato alla sfida con il Giugliano, quando si spera che le noie muscolari saranno state superate. Palestra e terapie per Heinz. Terapie per Djibril, con il mediano che dovrebbe togliere il gesso fra due settimane e riprendere a lavorare con i compagni. Continua l’iter riabilitativo De Boer: Cosmi spera di riabbracciarlo per inizio ottobre.