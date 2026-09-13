Incendio a Positano, Cirielli tuona: «Fico ripristini la protezione civile» «Smantellata da De Luca, ora la Regione deve porre rimedio»

«Sono vicino alla comunità di Positano e a quanti stanno affrontando le conseguenze del vasto incendio divampato nella notte in località Laurito. La frana e la conseguente chiusura della statale Amalfitana rendono necessario un intervento rapido e coordinato per mettere in sicurezza il versante e ripristinare al più presto la viabilità». Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

«È ora che la Regione Campania ripristini la protezione civile regionale smantellata da De Luca. Questo è un altro dei disastri della gestione De Luca a cui Fico deve porre rimedio. È necessario ritornare ad un sistema che veda i Vigili del Fuoco protagonisti della

Protezione Civile. È indispensabile sostenere il territorio non soltanto nella gestione dell’emergenza, ma anche nelle successive attività di bonifica e prevenzione», ha aggiunto Cirielli.

«Ringrazio i Vigili del fuoco, impegnati durante la notte in condizioni particolarmente difficili a causa del forte vento. Il loro straordinario lavoro ha consentito di riportare il rogo sotto controllo e di proteggere persone, abitazioni e infrastrutture. Grazie anche alle forze dell’ordine, alla Polizia municipale, al personale Anas e ovviamente alla stessa Regione e a tutti gli operatori presenti sul posto», ha concluso il vice Ministro.