Salerno, ripartono i centri mobili di raccolta e riuso L'iniziativa promossa da Salerno Pulita: i dettagli e gli appuntamenti

Con la tappa inaugurale di sabato 19 settembre in Piazza Sant’Agostino, ripartono i Centri Mobili di Raccolta e Riuso di Salerno Pulita, il servizio itinerante che ogni sabato, dalle 9 alle 12.30, raggiunge i quartieri della città e le frazioni collinari per offrire ai cittadini un punto di conferimento comodo, vicino e sempre presidiato dagli operatori dell’azienda.

Un appuntamento che rafforza la cultura del riuso e della sostenibilità, promuovendo comportamenti virtuosi e una partecipazione sempre più ampia.

Il calendario autunnale 2026 prevede dodici tappe distribuite in tutta la città:

19 settembre – Centro, Piazza Sant’Agostino (con la partecipazione di Sos Solidarietà); 26 settembre – Pastena, Piazza Caduti di Brescia; 3 ottobre – LungoIrno, Via Vinciprova; 10 ottobre – Sant’Eustachio, parcheggio pubblico in via Marchiafava; 17 ottobre – Carmine, Largo Andrea Sinno; 24 ottobre – Torrione, Piazza Gian Camillo Gloriosi; 31 ottobre – Giovi, Via San Nicola di Giovi; 7 novembre – Carmine, Piazza Marino Filangieri; 14 novembre – Porto, Via Ligea; 21 novembre – Ogliara, Via di Ogliara; 28 novembre – Mercatello, Via Trento; 5 dicembre – Centro, Piazza San Francesco (Eco Dono).

Durante ogni appuntamento, promosso in collaborazione con il Comune di Salerno, i cittadini potranno conferire piccoli RAEE, tessili, pentole, oli vegetali esausti, batterie e ingombranti di piccole dimensioni e prenotare il ritiro a domicilio di quelli più grandi.

Chi è in possesso di “Una Card di Successo” potrà ritirare i kit di sacchetti per carta e cartoncino e le buste per il multimateriale e il non differenziabile. Chi non ha la Card può chiederne il rilascio direttamente presso il gazebo.

Inoltre, ai cittadini più virtuosi verranno distribuiti gadget, come riconoscimento dell’impegno quotidiano nella corretta gestione dei rifiuti. Ogni tappa sarà realizzata in compagnia di un’associazione di volontariato: i cittadini potranno scegliere di donare prodotti ancora buoni da riutilizzare, ai quali dare una seconda vita. Abiti, libri, giocattoli, piccoli oggetti e materiali utili alle attività sociali saranno raccolti direttamente dai volontari presenti, incentivando così una filiera del riuso a chilometro zero.

Per la tappa inaugurale di sabato 19 settembre sarà presente Sos Solidale, impegnata nella raccolta di abiti e oggetti destinati alle famiglie seguite dall’associazione.

«La presenza dei Centri Mobili in tutti i quartieri e nelle frazioni collinari – dichiara l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet – è un segno concreto di vicinanza ai cittadini e di attenzione al territorio. Offriamo un servizio capillare, semplice e accessibile, che non solo facilita la raccolta differenziata, ma promuove anche la cultura del riuso grazie alla collaborazione con le associazioni di volontariato. Premiare i cittadini virtuosi è il nostro modo per dire che ogni gesto conta e contribuisce a rendere Salerno una città più sostenibile.»

Il servizio, ormai consolidato e molto partecipato, conferma la missione di Salerno Pulita Spa: essere vicini ai quartieri, alle famiglie e alle comunità, accompagnando la città verso un futuro più responsabile e attento all’ambiente.

«Il percorso dei Centri Mobili non è solo un servizio ambientale, ma un’occasione di partecipazione collettiva- ha aggiunto Massimiliano Natella, assessore all’Ambiente del Comune di Salerno- porta le buone pratiche direttamente nelle comunità, coinvolge le famiglie, crea relazioni e sostiene il volontariato. Salerno cresce anche attraverso questi gesti semplici, che costruiscono una città più attenta, più solidale e più consapevole.»

