Paura al porto Marina d'Arechi: 56enne cade dalla barca e resta ferito E' stato trasportato in ospedale

Un incidente si è verificato nella serata di domenica al porto turistico Marina d'Arechi. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 56 anni, mentre stava effettuando alcuni interventi su di una barca, è caduto accidentalmente all'esterno dell'imbarcazione che si è parzialmente capovolta.

Subito è scattato l'allarme con l'arrivo dei soccorritori. I volontari della Pubblica Assisenza Vopi di Salerno, intervenuti con un'ambulanza, hanno prestato i primi soccorso, immobilizando l'uomo secondo i protocolli e mettendolo in sicurezza per l'estrazione dalla barca. Successivamente è stato affidato al personale sanitario per il trasporto in ospedale Ruggi per gli accertamenti del caso. Il sospetto è che abbia riportato un trauma toracico con sospette fratture costali. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.